Свыше 900 вещей оставили в автобусах «Мострансавто» и на автовокзалах с начала года

С начала этого года в автобусах, на автовокзалах и автостанциях «Мострансавто» жители и гости Московской области оставили свыше 900 вещей. Самыми распространенными находками, вне зависимости от времени года, остаются транспортные, банковские и социальные карты. Об этом сообщает пресс-служба Минтранса Подмосковья.

Среди самых необычных находок мая, обнаруженных сотрудниками Мострансавто, оказались раскладушка, коробка с живыми улитками, гантели весом 20 кг, чехол от скрипки (без скрипки). Если пассажир обнаружил, что забыл вещь, он может заполнить форму на официальном сайте «Мострансавто» в разделе «Пассажирам»/«Забытые вещи». Также необходимо будет выбрать дату и время пропажи, маршрут и кратко описать потерянный предмет. Найденные предметы хранятся в течение шести месяцев (за исключением скоропортящихся продуктов), после чего утилизируются. При получении утерянной вещи необходимо предъявить документ, удостоверяющий личность, и расписаться в специальном журнале. Несовершеннолетние пассажиры могут получить вещи в сопровождении родителей.

Как отметили в транспортном предприятии, пассажирам нужно внимательно следить за своим багажом во время поездки. При обнаружении бесхозного предмета не следует его трогать, необходимо сообщить о находке водителю автобуса, работнику охраны на автовокзале или автостанции. У сотрудников предприятия есть четкие инструкции относительно действий в подобных ситуациях.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев ранее сообщал, что в регионе 44 автовокзала и автостанции.

«Мы обновляем не только фасады и коммуникации, а еще делаем комфортные залы ожидания, туалеты, устанавливаем электронные табло, вендинговые аппараты. К работам привлекаем бизнес», — сказал губернатор.