Свыше 900 млн пассажиров Подмосковья воспользовались поездами МЦД-1 и МЦД-2

Пять лет назад, в 2019 году, состоялся запуск первых двух диаметров МЦД-1 «Одинцово-Лобня» и МЦД-2 «Нахабино-Подольск». За это время более 900 млн пассажиров воспользовались поездами, следующими по двум диаметрам. Из них более 400 млн пассажиров проехало на МЦД-1 и еще 500 млн — на МЦД-2, сообщает пресс-служба Минтранса Подмосковья.

«В состав диаметров входят 19 подмосковных станций, из них 10 станций — на МЦД-1 и 9 станций — на МЦД-2. Диаметры обеспечили новый уровень транспортного обслуживания жителей Подмосковья — это и комфортные перевозки, и сокращение времени в пути. Ежедневно более 400 тысяч подмосковных жителей используют скоростные поезда этих двух диаметров», — отметили в ведомстве.

В Минтрансе Подмосковья напомнили, что в 2023 году запустили еще два диаметра: МЦД-3 «Зеленоград-Раменское» и МЦД-4 «Апрелевка-Железнодорожный». Всего сейчас на территории региона расположены 49 станций МЦД, из которых 3 новых и 11 реконструированных. Для комфорта перевозок продолжается обновление подвижного состава — сейчас курсирует 99 новых поездов.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что для переходов через железную дорогу на территории Подмосковья установили новые стандарты. Так, переход обязательно должен быть крытым.

Также Воробьев сообщал, что в регионе реконструируют ж/д переезды и есть потребность в строительстве путепроводов, так как при запуске МЦД растет интенсивность движения электричек.