Свыше 80 водителей проверили на трезвость сотрудники ГАИ в Люберцах

В городском округе Люберцы в целях предупреждения дорожно-транспортной аварийности, связанной с вождением водителей в нетрезвом состоянии, а также снижения тяжести последствий от дорожно-транспортных происшествий с участием нетрезвых водителей было проведено профилактическое мероприятие «Нетрезвый водитель», в ходе которого сотрудники ГАИ провели разъяснительную беседу с водителями о недопустимости нарушений правил дорожного движения, связанных с управлением транспортными средствами в состоянии опьянения. Сотрудники проверили более 80 водителей транспортных средств, среди участников дорожного движения нарушений выявлено не было.

Госавтоинспекция напоминает, что за управление транспортом в состоянии опьянения предусмотрены штраф в размере 30 тысяч рублей и лишение права управления на срок от 1,5 до 2 лет. Такое же наказание предусмотрено за отказ от медицинского освидетельствования на состояние опьянения.

Инспекторы предупреждают, что, садясь за руль в состоянии опьянения, водители, подвергают собственную жизнь, жизнь своих близких, а также других участников дорожного движения опасности.

Сотрудники ГАИ рекомендует участникам дорожного движения приобрести аудио- и видеоустройства. Записывающие устройства помогут доказать свою правоту в спорных ситуациях, помогут узнать виновника аварии в момент отсутствия водителя, разыскать водителя, скрывшегося с места ДТП, а также установить факт административного правонарушения.

Дача взятки должностному лицу регламентируется статьей 291 УК РФ и входит в категорию тяжких преступлений. Максимальное наказание за дачу взятки — лишение свободы на срок до двух лет, в значительном размере — до 5 лет, в крупном размере и группой лиц по предварительному сговору — от 7 до 12 лет, в особо крупном размере — от 8 до 15 лет. Взяткой считается любой предмет, независимо от его природы, передаваемый должностному лицу, в обмен на совершение последним определенных действий (либо бездействие). Совершение деяния считается завершенным с того срока, как предмет был предложен сотруднику — правонарушением считается даже попытка дачи взятки должностному лицу.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что каждому чиновнику нужно максимально вникнуть в детали для обеспечения безопасности в Подмосковье.

Также глава региона отметил, что своевременное обслуживание дорожной сети области является залогом ее безопасности для жителей.