Свыше 80% автобусов Королева оснащены оборудованием для маломобильных пассажиров

Заместитель главы Королева Алексей Вихров совместно со специалистом спортивно-адаптивной школы параолимпийского резерва «Наш мир» Олегом Макаровым проверили доступность автобусов для маломобильных жителей на маршрутах общественного транспорта в наукограде. Маршрут регулярных перевозок № 2 «ст. Подлипки — ул. Силикатная», транспортную работу по которому выполняет АО «Мострансавто», сообщает пресс-служба администрации горокруга.

В автобусах проверили наличие пандусов, специальных перил для инвалидов-колясочников — аппарелей, мест для коляски в салонах. По результатам — все осмотренные автобусы отвечают требованиям для использования маломобильными пассажирами. Кроме того, участники рейда оценили действия водителей при посадке, перевозке и высадке инвалидов.

На сегодняшний день автопарк Королева насчитывает 174 автобуса различной вместимости, из них 140 (более 80%) транспортных средств приспособлены для поездок маломобильных пассажиров. До конца текущего года весь общественный транспорт Королева будет доступен для представителей всех категорий граждан.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев в ходе ежегодного обращения к жителям региона отметил, что в Подмосковье регулярно обновляют парк автобусов.

«В Московской области работают более 8 тыс. автобусов. Регион обновил 2 тыс. автобусов», — сказал глава региона.

Также в Подмосковье ввели безналичную оплату автобусов. Воробьев в ходе своего обращения отметил жалобы на те места, где до сих пор требуют оплату наличными. Далее в Подмосковье будут продолжать продвигать безналичную оплату.