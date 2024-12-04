Свыше 740 км контактного провода обработано от наледи на МЦК и линиях МЦД

На МЦК и линиях МЦД к наступлению зимы обработано от наледи 741 км контактного провода. Работы проводились в ночное время, не создавая помех для движения, с помощью отечественной установки. Она закрепляется на платформу специального подвижного состава и, перемещаясь вдоль контактной сети, равномерно наносит антиобледенительную жидкость на провод без снятия напряжения. Об этом сообщает пресс-служба Минтранса Подмосковья со ссылкой на МЖД.

Кроме того, в Мосузле произведена обработка от наледи еще около 356 км контактного провода станционных путей, предназначенных для отстоя поездов. Мероприятия будут проводиться регулярно один раз в три недели, а также в случае ухудшения погоды. Для мониторинга погодной обстановки на МЖД работает метеорологическая служба. Заранее полученная информация позволит вовремя перебросить технику и людей в те районы, где прогнозируются последствия снегопада или ледяного дождя.

Для проведения механической обработки контактной сети от гололеда на МЖД подготовлено 24 вибропантографа и 58 установок МОГ (гололедоочиститель).

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что для переходов через железную дорогу на территории Подмосковья установили новые стандарты. Так, переход обязательно должен быть крытым.

Также Воробьев сообщал, что в регионе реконструируют ж/д переезды и есть потребность в строительстве путепроводов, так как при запуске МЦД растет интенсивность движения электричек.