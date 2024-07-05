Свыше 7 тыс бутылок раздали перевозчики пассажирам Подмосковья в самые жаркие дни

Пассажирам общественного транспорта продолжают раздавать питьевую воду на автобусных остановках, ж/д станциях, автостанциях и автовокзалах «Мострансавто», а также в автобусах и такси. Об этом сообщили в пресс-службе Минтранса Подмосковья.

«В регионе для обеспечения комфорта пассажиров перевозчики общественного транспорта продолжают раздавать воду. Так, за прошедшую неделю перевозчики региона раздали бесплатно свыше 7 тысяч бутылок с водой. Воду в жаркие дни можно получить на остановочных пунктах, автовокзалах и автостанциях в часы пик», — рассказал заместитель председателя правительства — министр транспорта Подмосковья Алексей Гержик.

Все мобильные пункты раздачи воды организованы таким образом, чтобы не препятствовать входу и выходу пассажиров из транспортных средств.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев в ходе ежегодного обращения к жителям региона отметил, что в Подмосковье регулярно обновляют парк автобусов.

«В Московской области работают более 8 тыс. автобусов. Регион обновил 2 тыс. автобусов», — сказал глава региона.

Также в Подмосковье ввели безналичную оплату автобусов. Воробьев в ходе своего обращения отметил жалобы на те места, где до сих пор требуют оплату наличными. Далее в Подмосковье будут продолжать продвигать безналичную оплату.