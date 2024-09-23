Свыше 660 ям устранили в двух округах Подмосковья за неделю

Больше 660 дефектов покрытия устранили за неделю в Орехово-Зуевском округе и Егорьевске, сообщили в пресс-службе Минтранса Подмосковья.

В Егорьевске ямочный ремонт провели на Коломенском шоссе, в поселке Рязановский на улице Песочной, на подъезде к деревне Тараканово, на дорогах в деревнях Бруски и Лазарево. А в Орехово-Зуевском округе дефекты покрытия ликвидировали на дорогах в селе Гора и поселке Авсюнино, вблизи деревни Вершина и на подъезде к деревне Новониколаевка.

В настоящее время ликвидация дефектов покрытия продолжается во всех округах Подмосковья. Ямочный ремонт в рамках летнего содержания проводится с применением горячей асфальтобетонной смеси.

В ведомстве напомнили, что инспектирование ямочности и ямочный ремонт проводятся регулярно, а участки дорог ежедневно определяются по результатам обследований, учитывая погодные условия. Качество выполнения оценивается с помощью системы контроля и планирования работ в области дорожной инфраструктуры (СКПДИ), в которой все проведенные работы фиксируются с использованием фотоматериалов и занесением их в базу данных.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что каждому чиновнику нужно максимально вникнуть в детали для обеспечения безопасности в Подмосковье.

Также глава региона отметил, что своевременное обслуживание дорожной сети области является залогом ее безопасности для жителей.