Свыше 6,1 тыс пассажиров воспользовались речными маршрутами Подмосковья

С начала запуска речной навигации в Московской области пассажиры воспользовались маршрутами более 6,1 тыс. раз. Водные маршруты доступны в Коломне, Лыткарине и Серпухове, сообщает пресс-служба Минтранса Подмосковья.

«В Подмосковье в этом году продолжает расти количество пользователей речных маршрутов. С начала сезона пассажиропоток увеличился на 7,6% по сравнению с показателями аналогичного периода прошлого года — всего маршрутами воспользовались свыше 6,1 тыс. пассажиров. Основной прирост зафиксирован на маршруте в Серпухове благодаря запуску дополнительного кругорейса — 2 тыс. пассажиров», — рассказал министр транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области Марат Сибатулин.

С 1 мая маршрутами в Лыткарине воспользовались более 3,4 тыс. пассажиров, а в Коломне — свыше 600.

В Лыткарине от причала Лыткарино до д. Андреевское Ленинского округа следует катер «Стриж», который проходит 800 метров за 5 минут. Он будет курсировать до 20 ноября. В Коломне по маршруту от причала Бочманово до причала Притыка курсирует теплоход «Москва-108»; протяженность маршрута составляет 24 км, время в пути — 1,5 часа. А в Серпухове от причала Серпухов до причала Сады всего 4 км — на это расстояние тратится порядка 40 минут на теплоходе «Зуша». Оба маршрута будут работать до 30 сентября.

В Московской области продолжается программа строительства дорог и соответствующей инфраструктуры, сообщил губернатор региона Андрей Воробьев.

По его словам, важное значение в этом вопросе имеют подготовительная работа, проектно-сметная документация, экспертиза, ход строек.