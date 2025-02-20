Свыше 600 случаев парковки у контейнерных площадок зафиксировано в Подмосковье

С целью обеспечения мусоровывозящей техникой своевременной и бесперебойной транспортировки отходов в регионе ведется работа по выявлению и пресечению незаконной парковки автомобилей во дворах, сообщает пресс-служба министерства по содержанию территорий и государственному жилищному надзору региона.

Для этого задействовано 394 камеры системы «Безопасный регион».

Так, с июля текущего года приборы зафиксировали 612 автомобилей, припаркованных у контейнерных площадок. Искусственный интеллект в камерах автоматически распознает госномер транспортного средства и создает материалы для вынесения постановления.

Ранее заместитель председателя правительства Московской области — министр по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области Владислав Мурашов отмечал, что задача ведомства — не просто минимизировать количество нарушений, а в приоритете — обеспечить порядок во всех дворах региона. Жители должны понимать, что за несоблюдение правил придется отвечать.

За препятствие вывозу твердых коммунальных отходов штраф для автовладельца составит 5 тыс. рублей.

В период с июля по февраль больше всего случаев неправильной парковки выявлено в Химках, Красногорске, Одинцове, Котельниках и Ленинском округе.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что важную роль в обеспечении безопасности в регионе играют современные технологии. Губернатор также особое внимание уделил эффективности работы системы «Безопасный регион».

«Все, что связано с безопасностью наших жителей и в новых микрорайонах, и там, где есть старая застройка, очень важно координировать умело — с применением всех современных технологий. Здесь я, прежде всего, имею в виду видеонаблюдение — систему «Безопасный регион», — подчеркнул Воробьев.