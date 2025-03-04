Свыше 60 транспортных средств эвакуировали в Люберцах за неделю

За прошедшую неделю в городском округе Люберцы было эвакуировано 14 большегрузных транспортных средств и 56 легковых автомобилей, сообщил руководитель управления дорожного хозяйства и развития дорожной инфраструктуры Иван Игнатов.

«На неделе, с 24 февраля по 3 марта, сотрудники Госавтоинспекции МВД России „Люберецкое“ совместно с сотрудниками ООО „Логотип“ осуществили эвакуацию 14 большегрузных транспортных средств и составили протоколы на общую сумму 260 тысяч рублей. Также было эвакуировано 56 легковых автомобилей, нарушающих требования знаков 3.27 „Остановка запрещена“ и 8.24 „Работает эвакуатор“. Сумма наложенных штрафов составила 336 тысяч рублей», — отметил Иван Игнатов.

Он уточнил, что эвакуированные транспортные средства доставляются на штрафстоянки в г. Домодедово и микрорайон Зенино ЖК «Самолет».

«Данная работа на территории округа будет продолжена. Для получения дополнительной информации можно обратиться в управление транспорта и организации дорожного движения по телефону: 8 (498) 732-80-08 (доб. 149, 431)», — подчеркнул Игнатов.

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