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Свыше 50 пешеходных переходов отремонтировано в Подмосковье с начала 2024 г

С начала года работники столичной магистрали отремонтировали свыше 50 одноуровневых пешеходных переходов Московской области. Об этом сообщили в пресс-службе Минтранса Подмосковья со ссылкой на МЖД.

На пешеходных переходах заменили покрытие, отремонтировали ограждения, установили знаки безопасности.

Московская железная дорога призывает граждан неукоснительно соблюдать правила безопасного нахождения на объектах инфраструктуры, проезда и перехода через пути.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что для переходов через железную дорогу на территории Подмосковья установили новые стандарты. Так, переход обязательно должен быть крытым.

Также Воробьев сообщал, что в регионе реконструируют ж/д переезды и есть потребность в строительстве путепроводов, так как при запуске МЦД растет интенсивность движения электричек.