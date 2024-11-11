Свыше 40 тыс км пути МЖД проверили на плавность хода

Для обеспечения комфортности и качества пассажирских перевозок на МЖД за 10 месяцев текущего года были проверены 41 810 км пути. Из них 1 100 км проверено на МЦК и 6 500 км — на МЦД. Об этом сообщает пресс-служба Минтранса Подмосковья со ссылкой на МЖД.

Проверка плавности хода подвижного состава по путям МЖД проводится с 2019 года. Для этого используется портативный акселерометр, который фиксирует данные, влияющие на ощущения комфортности пассажиров при движении по тому или иному участку пути.

Особое внимание уделяется основным пригородным направлениям Московского узла, МЦК, МЦД, а также участкам магистрали, на которых скорость движения пассажирских поездов составляет 140-160 км/ч (Москва-Смоленск, Москва-Петушки и др.). Здесь оценка плавности хода подвижного состава производится раз в месяц. На участках с менее интенсивным пассажирским движением — раз в квартал.

При выявлении нарушений допустимых значений плавности хода и, как следствие, повышения уровня дискомфорта пассажиров, принимаются меры по устранению недостатков.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев напомнил, что в регионе реализуется программа по обеспечению безопасности на железной дороге.

«Обратили внимание, что, несмотря на всю создаваемую инфраструктуру, часто особенно молодые люди, в наушниках, в капюшоне, стараясь выбрать короткий путь, рискуют жизнью», — отметил Воробьев.