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Свыше 40 км региональных дорог Можайского округа отремонтируют в 2025 году

Более 40 км региональных и 11 км муниципальных дорог Можайского округа будет отремонтировано в 2025 году. Всего планируется отремонтировать 27 участков автомобильных дорог, сообщает пресс-служба администрации округа.

Так, обновление дорожного покрытия произойдет на муниципальных дорогах, ведущих в деревни Лопатино, Поповка, Фомино, Межутино, Большое Новосурино.

Дорожное покрытие будет отремонтировано также в границах населенных пунктах: деревнях Фомино, Межутино, Фалилеево, а также на улице Березовая в Павлищево и на улицах Пионерская и Леоновская в Можайске.

Региональные дороги починят на трех участках Можайского шоссе и четырех участках автодороги Можайск — Бабынино. В Можайске обновят дорожное покрытие на улицах Красноармейская, Красных Партизан, проезде Пролетарском и на участке дороги, соединяющей Можайск и поселок Дзержинского.

Работы по укладке нового асфальта начнутся и на автодорогах округа Тверь — Лотошино — Шаховская — Уваровка, Можайск — Клементьево — Руза, Можайск — Настасьино — Лесное, Уваровка — Ивакино — Губино — Можайск.

Ремонтные работы начнутся весной при наступлении благоприятных погодных условий, а завершатся осенью.

С актуальными списками планируемых работ на региональных и муниципальных дорогах можно ознакомиться по ссылке.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что каждому чиновнику нужно максимально вникнуть в детали для обеспечения безопасности в Подмосковье.

Также глава региона отметил, что своевременное обслуживание дорожной сети области является залогом ее безопасности для жителей.