Свыше 39 млн поездок совершили пассажиры «Мострансавто» в январе

С начала года в автобусах «Мострансавто» жители и гости Московской области совершили свыше 39 млн поездок. Больше всего поездок совершено по социальным картам — порядка 18,5 млн трансакций, сообщает пресс-служба Минтранса Подмосковья.

Более 12 млн трансакций было зафиксировано, когда пассажиры оплачивали проезд банковскими картами. Свыше 8 млн раз пассажиры оплатили проезд с помощью транспортных карт: картами «Стрелка» всех видов — 5 млн поездок и картами «Тройка» – 3 млн поездок. Чаще всего пассажиры пользуются автобусами Мострансавто по пятницам.

По данным мониторинга пассажиропотока, наиболее популярными стали маршруты МАП № 10 г. Королев, где пассажиры совершили 5,6 млн поездок. В автобусах, курсирующих по маршрутам МАП № 11 г. Балашиха, зафиксировано свыше 4,3 млн операций. На третьем месте идет МАП № 12 г. Ногинск с показателем в 4 млн трансакций.

Пассажирам в автобусах «Мострансавто» доступна только безналичная оплата проезда: банковскими или транспортными картами «Стрелка» и «Тройка», а также социальными картами. Компания является подведомственной организацией министерства транспорта и дорожной инфраструктуры МО.

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что власти региона планируют развивать транспортную отрасль только с учетом мнения жителей. По его словам, вопросы транспорта всегда волнуют людей и являются важными.

«Поэтому запустили большую программу по ремонту автовокзалов, обновлению автобусов, организации «выделенок» и остановок. Жители знают, как будет удобнее, поэтому обязательно будем учитывать их мнение и пожелания в проработке этих вопросов», — отметил Воробьев.