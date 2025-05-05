Свыше 3,8 млн поездок совершили пассажиры в автобусах Подмосковья за праздники

За первые майские праздники, с 1 по 4 мая включительно, в автобусах «Мострансавто» жители и гости Московской области совершили более 3,8 млн поездок. Самым популярным днем у пассажиров компании стало 3 мая, когда было зафиксировано свыше одного миллиона поездок, сообщает пресс-служба Минтранса Подмосковья.

С помощью социальных карт гости и жители Московской области совершили в автобусах предприятия 1,7 млн поездок. Чаще всего пассажиры оплачивали проезд банковскими картами — 1,4 млн поездок. По транспортным картам «Стрелка» и «Тройка» зафиксировано свыше 560 тыс. трансакций.

В эти длинные праздничные выходные жители и гости Московской области чаще всего пользовались услугами автобусов МАП № 10 г. Королев — более 520 тыс. поездок. На втором и третьем местах среди подразделений компании расположились МАП № 11 г. Балашиха и МАП № 5 г. Подольск с показателями в 420 тыс. и 417 тыс. поездок.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев в ходе ежегодного обращения к жителям региона отметил, что в Подмосковье регулярно обновляют парк автобусов.

«В Московской области работают более 8 тыс. автобусов. Регион обновил 2 тыс. автобусов», — сказал глава региона.

Также в Подмосковье ввели безналичную оплату автобусов. Воробьев в ходе своего обращения отметил жалобы на те места, где до сих пор требуют оплату наличными. Далее в Подмосковье будут продолжать продвигать безналичную оплату.