Свыше 3,6 тыс водителей Подмосковья прошли аттестацию на знание правил работы такси

Более 3,6 тыс. водителей такси Московской области прошли добровольную аттестацию на знание правил работы в такси, расположения объектов инфраструктуры и порядка действий в чрезвычайных ситуациях, сообщает пресс-служба Минтранса Подмосковья.

«Из всех участников аттестации, около 80% водителей успешно прошли тестирование. Отметка о пройденной аттестации появится в реестре аттестованных лиц и будет действовать 2 года. Сейчас экзамен можно проходить по желанию, но с 1 марта 2025 года процедура станет обязательной. Водители, не прошедшие обязательное тестирование, будут отключены от заказов», — пояснили в ведомстве.

Такой экзамен для водителей проводится в целях повышения уровня безопасности и комфорта пассажиров, а также для проверки уровня знаний и подтверждения квалификации водителя такси. При этом пассажиры будут уверены, что за рулем находится профессионал, который не только хорошо ориентируется на местности, но и знает порядок действий в чрезвычайных ситуациях.

Чтобы пройти тестирование нужно пройти бесплатное обучение на специальной платформе. Необходимо зайти в личный кабинет системы КИС «АРТ» — ссылка на тест будет активна, если профиль полностью заполнен. Если ссылка не активна, нужно внести в профиль недостающие сведения.

Чтобы успешно пройти тест нужно правильно ответить на 8 из 10 вопросов за 20 минут. В тестирование входят вопросы на знание правил перевозки пассажиров и багажа в такси, расположения значимых объектов культурного наследия, медицинских, образовательных, спортивных и других организаций, а также порядок действий в чрезвычайных ситуациях.

В случае несдачи тестирование можно пересдать неограниченное количество раз. Вторая попытка возможна также в онлайн режиме, но не ранее чем через 24 часа. Все последующие попытки доступны только очно в любом из четырех аттестационных центрах в Подольске, Ивантеевке, Коломне и Солнечногорске. Третья попытка сдачи теста возможна не ранее чем через 3 дня, четвертая — не ранее чем через 14 дней, а следующие попытки — не ранее чем через 60 дней.

Адреса аттестационных центров для водителей такси в Московской области доступны на сайте Минтранса Подмосковья.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев ранее сообщал, что в Подмосковье оцифровали проверочную деятельность и дали возможность для самообследования в сфере такси и других отраслях.

Глава региона также отмечал, что в регионе есть проактивная услуга — выдача цифрового дубликата разрешения на работу такси.