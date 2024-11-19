Свыше 34 тыс ям устранили на муниципальных дорогах в Люберцах за три года

С начала 2022 года на муниципальной дорожной сети городского округа Люберцы подрядные организации заделали более 34 тыс. аварийных ям, сообщил глава муниципалитета Владимир Волков.

«Ежегодно в городском округе проводятся работы по ремонту дорожного полотна, что в связи с увеличением отремонтированных дорог происходит снижение количества ям. За три года на муниципальных дорогах заделали 34 179 выбоин. За 2022 год — 10 084 ямы, в 2023 году — 14 715 ям, в текущем году с начала года устранено 9 380 ям», — отметил Волков.

Он добавил, что с начала 2024 года на автомобильных дорогах городского округа проводятся работы по ямочному ремонту. На данный момент на муниципальной и региональной сети заделали 12 226 ям общей площадью 20 698 квадратных метров.

«Ямочный ремонт на дорогах проводится регулярно в течение всего года. Дорожные службы обследуют дороги, в случае выявления ненормативного состояния устраняют дефекты покрытия. В холодное время года ямочный ремонт проводится с применением холодной смеси или литого асфальтобетона, ход и качество проведенных работ оценивается с помощью специальной программы СКПДИ», — пояснил Волков.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что каждому чиновнику нужно максимально вникнуть в детали для обеспечения безопасности в Подмосковье.

Также глава региона отметил, что своевременное обслуживание дорожной сети области является залогом ее безопасности для жителей.