Свыше 3,2 тыс многодетных семей Подмосковья оформили разрешение на бесплатную парковку

На региональном портале государственных услуг более 3,2 тысяч многодетных семей Московской области получили разрешение на бесплатную парковку в регионе, сообщает пресс-служба Минтранса Подмосковья.

«Отметим, что льготные разрешения в основном получили легковые легковые автомобили, а также девять машин категории М2, куда входят микроавтобусы», — рассказали в ведомстве.

Оформить льготное парковочное разрешение многодетные семьи из Подмосковья могут на региональном портале госуслуг. На одну семью можно оформить только одну льготу на один легковой автомобиль категории М1 или М2. Для удобства заявителей при подаче документов подключены подсказки, а искусственный интеллект проверяет приложенные документы, которые помогают заявителям в подаче документов и снижают процент отказа.

В ведомстве напомнили, что бесплатно парковаться на платных парковках Московской области могут многодетные семьи только из Подмосковья, при этом место на парковке не резервируется. Льготные разрешения других регионов не действуют. Подробную информацию о платных парковках можно получить на сайте ведомства.

Если у вас возникли вопросы по подаче заявок на льготное разрешение, то можно получить консультацию по номеру +7 (498) 602-13 11 (добавочный: 656820, 656821 или 656824).

Вся актуальная информация о дорогах и транспорте Подмосковья в нашем официальном телеграм-канале: @dorogitransport.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что за последние 7 лет в регионе выросло количество многодетных семей с 30 тыс. до 109–110 тыс.

«У нас есть различные программы, которые предполагают и семейную ипотеку, и льготы различные, проезд на общественном транспорте», — сказал Воробьев.