Свыше 300 км муниципальных дорог обработали от снега и льда в Ленинском округе

В Ленинском городском округе продолжается ликвидация последствий снегопада, накрывшего территорию в День народного единства. 4 ноября 31 единица спецтехники и 82 рабочих были задействованы в обработке муниципальной улично-дорожной сети. Такое же количество людей и техники привлечено и 5 ноября, сообщили в пресс-службе главы округа.

«В течение двух дней расчистили и провели противогололедную обработку всей сети муниципальных дорог — это 306 км. Продолжаем уборку снега и льда на прилегающих к ним тротуарах. В первую очередь чистим опасные участки дорог и улицы по маршрутам следования школьных автобусов. Также особое внимание — остановкам общественного транспорта, подходам и подъездам к социально значимым объектам — детским садам, школам, больницам», — сказал директор муниципального предприятия «ДорСервис» Антона Колесникова.

Ранее сообщалось, что в связи со снегопадом дорожные службы в Московской области перешли на зимнее содержание автодорог, а автолюбителям рекомендовано не эксплуатировать личные транспортные средства на летней резине, соблюдать скоростной режим, пропускать пешеходов на пешеходных переходах и не отвлекаться на телефон во время движения.

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев ранее в ходе ежегодного обращения к жителям призвал глав городских округов включиться в решение вопросов, имеющих важность для качества жизни, волнующих жителей.

«Глав я традиционно прошу включиться, изучив информацию по каждой территории, и взять ее в работу», — отметил Воробьев.