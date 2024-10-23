Свыше 3 млн рублей выплатили инвалидам Подмосковья за компенсацию полиса ОСАГО

В Московской области инвалиды, имеющие в индивидуальной программе реабилитации и абилитации показания к приобретению авто, могут оформить компенсацию 50% от стоимости ОСАГО, сообщает пресс-служба Минсоцразвития Подмосковья.

«Выплату за полис ОСАГО у нас в регионе получили свыше 650 инвалидов, среди которых более половины — это родители детей-инвалидов. Размер выплаты составляет 50% стоимости полиса и приходит она автоматически», — рассказала вице-губернатор Подмосковья Людмила Болатаева.

В министерстве социального развития Московской области добавили, что в этом году из бюджета региона выплатили свыше 3 млн рублей на данную меру поддержки. Получить такую компенсацию могут инвалиды, родители или опекуны детей-инвалидов, имеющие медицинские показания на приобретение транспортного средства в соответствии с программой реабилитации при условии, что страховка полностью оплачена.

Решение вопроса о нуждаемости в автомобиле принимают специалисты медико-социальной экспертизы, а медицинскими показаниями являются ограничения способности к самостоятельному передвижению.

Оформить компенсацию, если предзаполненное заявление не поступило в личный кабинет, можно подав заявление на региональном портале госуслуг.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев в ходе ежегодного обращения к жителям отметил, что социальные льготы получают 3 млн жителей Подмосковья.

«До сих пор для подтверждения статуса нужно было носить с собой разные отдельные документы. Мы предложили удобную, на наш взгляд, услугу — электронное удостоверение, и на примере с многодетными увидели, что только 20% оформляют бумажное удостоверение. Абсолютное большинство оформляет это в «цифре», — уточнил Воробьев.