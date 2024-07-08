Свыше 260 поливомоечных машин задействованы в аэрации на дорогах Подмосковья

Из-за установившейся жаркой погоды дорожные службы Московской области продолжают аэрацию воздуха и пролив дорожного полотна. Для комфортного передвижения автомобилистов работы проводятся до 16:00, сообщает пресс-служба Минтранса Подмосковья.

«Больше 260 поливомоечных машин работают на дорогах с интенсивным движением более чем в 280 городах и населенных пунктах Подмосковья. Всего сегодня будет полито порядка 7 тысяч км дорожного полотна», — пояснил заместитель председателя правительства — министр транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области Алексей Гержик.

В ведомстве напомнили, что в жаркую погоду дорожные службы для охлаждения асфальта проводят два вида полива дорожного полотна: основной — пролив асфальта, который остужает полотно и смывает пыль и аэрация — распыление воды над дорогой, что дополнительно остужает нагретый от асфальта воздух.

Минтранс Подмосковья призывает участников дорожного движения быть аккуратными и по возможности отказаться от необязательных поездок в пиковые солнечные часы. А также не садиться за руль, если чувствуете недомогание.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что каждому чиновнику нужно максимально вникнуть в детали для обеспечения безопасности в Подмосковье.

Также глава региона отметил, что своевременное обслуживание дорожной сети области является залогом ее безопасности для жителей.