Свыше 26 тыс звонков через видеотерминалы совершили пассажиры вокзалов МЖД

В 2024 году пассажиры совершили 26 тыс. 261 звонок через видеотерминалы, установленные на крупных вокзалах Московской железной дороги и обеспечивающие обратную связь с сотрудниками ОАО «РЖД». При этом услугой получения информации через видеотерминалы воспользовались 114 иностранцев и 484 слабослышащих пассажира. Об этом сообщили в пресс-службе Минтранса Подмосковья со ссылкой на МЖД.

Большая часть — 16 тыс. 489 звонков поступили от пассажиров московских вокзалов. Особой популярностью у пассажиров пользовались видеотерминалы на Казанском вокзале, откуда поступило 10 285 звонков, Ярославском (1 706 звонка) и Курском (1 608) вокзалах.

Больше всего вопросов поступает через видеотерминалы в весенне-летние месяцы. Так, в мае аппаратами воспользовались 2 875 человек, в июне — 3 585, в июле — 2 969, в августе — 2 482 пассажира.

Чаще всего людей интересовали вопросы наличия и стоимости билетов, изменения в расписании движения и путь отправления или прибытия поезда, а также возможность сделать пересадку.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что для переходов через железную дорогу на территории Подмосковья установили новые стандарты. Так, переход обязательно должен быть крытым.

Также Воробьев сообщал, что в регионе реконструируют ж/д переезды и есть потребность в строительстве путепроводов, так как при запуске МЦД растет интенсивность движения электричек.