Свыше 2,6 тыс ям устранили в Химках в январе

Во дворах и на дорогах в Химках устранили 2 697 ям с начала 2025 года. Работы ведут во всех микрорайонах города. Ход ямочного ремонта обсудили на еженедельном совещании губернатора Московской области Андрея Воробьева с правительством и главами муниципалитетов, сообщает пресс-служба администрации округа.

За сутки специалисты устраняют более 200 ям. Для этих работ ежедневно задействуют 6 бригад и 18 единиц спецтехники. Только за прошлую неделю в городе ликвидировали более 1,5 тысячи повреждений дорожного полотна.

Список адресов формируют на основании обращений жителей, а также по итогам мониторинга профильных служб. Особое внимание уделяют центральным улицам с большим трафиком.

Кроме того, весной в Химках приступят к масштабному ремонту дорог. Специалисты проведут фрезеровку старого покрытия, затем приступят к проливке битума и укладке нового асфальта. По окончании работ на дороги нанесут свежую разметку. В этом году коммунальные службы отремонтируют участки дорожного полотна на улицах Горная, Некрасова, 9 Мая и Новосходненское шоссе.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев в ходе ежегодного обращения к жителям назвал дороги и благоустройство основными темами, которые волнуют жителей региона. По результатам опроса жителей, эти темы лидируют в топе по позитивным изменениям в Подмосковье.

«Вот какие перемены стоят у нас в топе, лидеры. Первое — это дороги, второе — это благоустройство», — сказал Воробьев.