Свыше 22 тыс случаев неправильной парковки выявили парконы в Подмосковье

С начала 2024 года парконы выявили более 22 тысяч неправильно припаркованных транспортных средств в 26 жилых комплексах Московской области — им вынесли постановления, сообщили в пресс-службе Минтранса Подмосковья.

Автомобили препятствовали проезду специального, общественного и личного транспорта — из-за запаркованности проездов к домам скорая помощь и другие службы экстренного реагирования не могут попасть на вызов, что приводит к непоправимым последствиям.

«Работу по контролю соблюдения правил парковки с помощью парконов ведут в 26 жилых комплексах в десяти городских округах: Дмитровском, Домодедове, Жуковском, Коломне, Красногорске, Мытищах, Ленинском, Лыткарине, Одинцовском и Солнечногорске», — пояснили в ведомстве.

Чаще всего парковались с нарушениями правил в Одинцовском округе — более 6,1 тысячи ТС, Дмитровском округе — более 5,4 тысячи и Ленинском округе — более 5,1 тысячи ТС. А наибольшее число постановлений вынесено за неправильно припаркованные транспортные средства в следующих жилых комплексах: ЖК «Восточное Бутово» — более 4,8 тысячи, ЖК «Сколковский» — более 3,5 тысячи и в ЖК на Маяковской — более 3,1 тысячи.

Минтранс Подмосковья призывает соблюдать ПДД и не блокировать проезд общественного транспорта и спецслужб: не паркуйтесь на тротуарах, а также на остановках и в зоне 15 метров от них, не паркуйтесь на пешеходных переходах и за 5 метров до них, не оставляйте автомобиль у мусорных контейнеров и не переграждайте проезд на поворотах, блокируя движение скорой помощи и пожарным — помните, от этого зависит чья-то жизнь.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев обратил внимание на важность правильной парковки во дворах.

По словам главы региона, нарушения мешают вывозу контейнеров с мусором и замедляют работу служб.