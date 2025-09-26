Свыше 20 км дорог отремонтировали в Балашихе

21 километр дорожного полотна обновили в городском округе Балашиха в 2025 году. Работы прошли на 20 участках городского округа, самый протяженный из которых, более 3,5 км, расположен в деревне Дятловка. Об этом сообщает пресс-служба администрации горокруга.

К ремонту дорог приступили весной 2025 года. Один из объектов был обновлен в рамках национального проекта «Инфраструктура для жизни». Работы также провели на муниципальных участках, среди которых улицы Вокзальная, Карбышева, Главная, Верхняя, Рудневой, Центральная, Заречная, Победы, Евстафьева и другие.

Данные работы направлены на улучшение состояния дорожной инфраструктуры городского округа и создание комфортных условий для передвижения как автомобилистов, так и пешеходов. Новое асфальтовое покрытие повысит безопасность дорожного движения и улучшит внешний облик одной из улиц Балашихи.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев ранее отметил, что тема дорог очень важна, при этом ряд вопросов требует дополнительного разъяснения жителям.

«Весенне-летний-период — это активная фаза ремонтов, капитальных ремонтов дорог, мостов. И сегодня ряд направлений требует дополнительного разъяснения», — уточнил Воробьев в ходе обращения к жителям.