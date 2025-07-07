Свыше 2 тыс болельщиков посетили игру «Легенд футбола» со сборной Дмитрова

Встреча легендарной сборной звездных футболистов и любительской команды Дмитровского городского округа завершилась со счетом 5:4 в пользу гостей. Матч стал шестым в текущем сезоне проекта губернатора Подмосковья «Выходи во двор». Его посетили более 2 тыс. болельщиков, сообщает пресс-служба министерства физической культуры и спорта Московской области.

В матче с жителями Дмитрова впервые в составе команды «Легенды футбола» выступил трёхкратный чемпион России, обладатель двух Кубков России, двукратный обладатель звания «Вратарь года» Руслан Нигматуллин. Также на поле стадиона «Локомотив» выйдут: Дмитрий Аленичев, Егор Титов, Андрей Каряка, Александр Ширко, Василий Иванов, Дмитрий Хлестов и Дмитрий Вязьмикин.

«Если бы в моем детстве была такая возможность, наверное, я был бы самым счастливым ребенком. Но у меня в Казани не было таких условий для занятий спортом, поэтому сейчас, когда я встречаюсь с детьми, стараюсь передать весь тот азарт, всю ту любовь к футболу, который у меня есть, для того, чтобы они тоже переняли что-то полезное от одной короткой встречи. Видно, что ребята играют от души, любят футбол, и это самое главное. Спорт, подальше от гаджетов и побольше настоящего взаимодействия с игрой, с мячом. Сама идея проекта «Выходи во двор» — прекрасная. Много городов впереди, много городов Московской области уже позади за прошедшие сезоны», — сказал Руслан Нигматуллин.

Трехкратный вице-чемпион СССР как игрок, двукратный чемпион России и обладатель Кубка страны в качестве тренера Валерий Гладилин по традиции выступил наставником команды «Легенды футбола». А комментировали матч Олег Жолобов и Виктор Гусев, которых в каждом городе Подмосковья болельщики ждут не меньше, чем мэтров отечественного футбола.

Перед основным событием дня — гала-матчем команды жителей и звезд спорта — профессиональные футболисты провели мастер-классы для подрастающего поколения спортсменов. Отметим, что прежде чем раскрыть юным любителям футбола секреты мастерства, Легенды пообщались с детьми, чьи отцы сегодня выполняют свой воинский долг в зоне СВО. Такие встречи в рамках проекта «Выходи во двор» стали традиционными, благодаря поддержке Московского областного регионального отделения Союза женщин России.

«Очень важная и правильная тема, что перед каждым хоккейным или футбольным матчем, как только началась специальная военная операция, мы встречаемся с детьми, с мамами, близкими, родственниками участников специальной военной операции, дарим подарки. Но самое главное, что футболисты говорят следующее: «Передайте большой привет вашим мужикам, вашим близким, тем, кто находится на передовой и каждый день, рискуя жизнью, защищают нашу страну». Это не просто слова. И перед каждым матчем у нас сейчас участник специальной военной операции делает удар по мячу. Это тоже поддержка для ребят», — сказал Олег Жолобов.

В программу спортивного праздника вошли интерактивные развлечения для детей и их родителей, лотерея с подарками и тематические площадки с футбольными аттракционами.

Шестая игра сезона в Дмитрове завершилась победой сборной «Легенды футбола»: профессионалы обыграли любительскую команду со счетом 5:4.

За четыре года «Легенды» провели свыше 40 матчей с любительскими командами из различных городских округов Подмосковья. Напомним, что проект «Выходи во двор» реализуется по инициативе губернатора Подмосковья Андрея Воробьева, а также в соответствии с целями государственной программы «Спорт России».

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев обозначил задачу по популяризации массового спорта среди жителей региона.

Также Андрей Воробьев сообщал, что в регионе развита вся необходимая инфраструктура для проведения спортивных мероприятий высшего класса.