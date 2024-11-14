Свыше 16,5 тыс заявок на техосмотр спецтехники подано в Подмосковье онлайн

В Московской области владельцы самоходных машин могут подать заявление онлайн на прохождение технического осмотра. Услугой «Проведение технического осмотра самоходных машин» воспользовались более 16,5 тыс. раз. Об этом рассказали в пресс-службе Мингосуправления региона.

Услуга доступна на региональном портале госуслуг в разделе «Бизнесу» — «Развитие бизнеса» — «Организация деятельности», а также в мобильном приложении «Добродел» в блоке «Для бизнеса» — «Все услуги» — «Развитие бизнеса».

Подать заявление на техосмотр могут физические и юридические лица, индивидуальные предприниматели. Для этого нужно авторизоваться с помощью ЕСИА, заполнить онлайн-форму, прикрепить документы, а также оплатить госпошлину. Размер пошлин рассчитывается исходя из количества и категории самоходной техники. Отметим, что в рамках одного заявления на услугу можно оформить техосмотр нескольких самоходных машин. Эксплуатация самоходных машин разрешается только после проверки их технического состояния.

К самоходным машинам относится техника с рабочим объемом двигателя внутреннего сгорания более 50 куб. сантиметров или мощностью электродвигателя более 4 киловатт.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил, что лучшие региональные практики цифровизации тиражируются по всей стране.

«Главная цель „цифры“ — комфортное получение услуг для людей, общение с властью без барьеров, хлопот и волокиты», — пояснил губернатор.