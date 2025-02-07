Свыше 15 тыс ям отремонтировали в Дмитровском округе с января

В текущем году в Дмитровском округе продолжается активная работа по улучшению качества дорожного покрытия. Январь стал самым теплым за последние 100 лет. Было зафиксировано более 20 переходов температуры через 0 градусов, что повлияло на качество дорожного покрытия, сообщает пресс-служба администрации муниципалитета.

В связи с этим глава Дмитровского округа Иван Курданин поручил усилить работу по ямочному ремонту. С начала года было оцифровано 15 209 выбоин, из которых отремонтировано 15 036.

«Благодаря системному подходу и современным технологиям удается эффективно устранять дефекты и обеспечивать комфортные условия для всех участников дорожного движения», — отметил глава муниципалитета.

Работы по оцифровке и устранению дефектов дорожного покрытия ведутся ежедневно. Это позволяет оперативно реагировать на возникающие ситуации и поддерживать дороги в надлежащем состоянии.

В этом году в Дмитровском округе запланировано отремонтировать 46 участков дорог. Из них 38 — это муниципальные дороги, их общая длина составит 24 километра и 8 участков — региональные дороги, их общая длина — 30 километров.

Кроме того, в этом году запланирован старт долгожданной реконструкции дороги Спиридово — «А-104 «Москва — Дмитров — Дубна» и мостового перехода через канал им. Москвы по ул. Новорогачевская и ул. Профессиональная в г. Дмитрове (протяженность 2,3 км).

Губернатор Московской области Андрей Воробьев в ходе ежегодного обращения к жителям назвал дороги и благоустройство основными темами, которые волнуют жителей региона. По результатам опроса жителей, эти темы лидируют в топе по позитивным изменениям в Подмосковье.

«Вот какие перемены стоят у нас в топе, лидеры. Первое — это дороги, второе — это благоустройство», — сказал Воробьев.