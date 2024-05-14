Свыше 14 млн поездок совершили пассажиры в автобусах Подмосковья с начала мая

С начала мая жители и гости Подмосковья совершили более 14 млн поездок в автобусах Мострансавто. Из них более 7 млн поездок было совершено по социальным картам жителя Московской области, более 4,4 млн — по банковским картам и почти 3 млн — по транспортным картам «Стрелка» и «Тройка», сообщила пресс-служба Минтранса Подмосковья.

Чаще всего с начала мая пассажиры пользовались маршрутом № 368 «ст. МЦД Долгопрудная — Москва (м. Ховрино)», на котором было зафиксировано более 139 тыс. трансакций. Следом идет маршрут № 22 «ст. Пушкино — Ивантеевка (м/р Детская)» — почти 125 тыс. поездок.

Напомним, что расписание движения автобусов доступно на остановках и на веб-сайте компании. За справочной информацией и по вопросам транспортной работы пассажиры могут обратиться, позвонив по номеру единой линии связи 8 (800) 700-31-13, направив сообщение в группу в социальной сети «ВКонтакте» или через личный кабинет на сайте предприятия. Кроме того, у Мострансавто есть чат-бот в Telegram.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал, что весной в регионе на линию выйдут 100 больших, современных и комфортабельных автобусов из Китая. Особенно они удобны для междугородних перевозок.

«Поставим их на московские маршруты в 9 муниципалитетов, в их числе: Щелково, Пушкино, Одинцово, Истра, Краснознаменск, Сергиев Посад, Богородский», — заявил Воробьев.