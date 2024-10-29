Свыше 11,6 тыс ям заделали на дорогах Люберец с января

С начала текущего года на автомобильных дорогах городского округа Люберцы подрядные организации заделали более 11,6 тысячи аварийных ям площадью более 20,4 тысячи квадратных метров, сообщил глава муниципалитета Владимир Волков.

«На автомобильных дорогах городского округа продолжаются работы по ямочному ремонту. С начала года на муниципальной и региональной сети заделали 11621 яму общей площадью 20431 квадратный метр. Также проводились работы по нанесению (восстановлению) дорожной разметки. Всего в округе за летний период нанесено 88 км линейной разметки и 398 пешеходных переходов», — отметил Волков.

Он добавил, что подрядными организациями с начала октября выполнены работы по уборке мусора и листвы с придорожной полосы региональных и муниципальных дорог. В общей сложности было вывезено 626 кубометров мусора и 495 кубометров листвы.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что каждому чиновнику нужно максимально вникнуть в детали для обеспечения безопасности в Подмосковье.

Также глава региона отметил, что своевременное обслуживание дорожной сети области является залогом ее безопасности для жителей.