Свыше 11,2 тыс ям устранили на дорогах в Люберцах

С начала года в городском округе Люберцы на дорогах заделали более 11,2 тысячи аварийных ям общей площадью почти 20 тысяч квадратных метров, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

«С начала года на муниципальной сети подрядные организации заделали 8 794 ямы общей площадью 13 191 квадратный метр. На региональных дорогах также проводятся работы по устранению ямочности. С начала года рабочие заделали 2 410 ям общей площадью 6 615 квадратных метров», — отметил глава муниципалитета Владимир Волков.

Он добавил, что специалисты МУ «ОКБЖКХ» активно проводят ямочный ремонт струйно-инъекционным методом.

«На прошлой неделе этим методом была отремонтирована улица Киселевская. Всего с начала года струйно-инъекционным методом устранено 2 377 ям общей площадью 3 407 квадратных метров», — уточнил Волков.

По его словам, подрядными организациями на прошедшей неделе выполнены работы по уборке смета с региональных и муниципальных дорог. В общей сложности вывезено 308 кубометров смета. Проводились работы по уборке мусора вдоль дорог. За неделю вывезено 377 кубометров мусора с дорог регионального и местного значения.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев в ходе ежегодного обращения к жителям назвал дороги и благоустройство основными темами, которые волнуют жителей региона. По результатам опроса жителей, эти темы лидируют в топе по позитивным изменениям в Подмосковье.

«Вот какие перемены стоят у нас в топе, лидеры. Первое — это дороги, второе — это благоустройство», — сказал Воробьев.