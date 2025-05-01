Свыше 1,1 тыс многодетных семей Подмосковья оформили разрешение на бесплатную парковку

На региональном портале государственных услуг больше 1 100 многодетных семей Московской области оформили разрешение на бесплатную парковку на платных парковках в 11 региональных городах, сообщает пресс-служба Минтранса Подмосковья.

«Из 1600 заявок от подмосковных многодетных семей на предоставление льготы на платных парковках региона уже более 1100 получили льготные разрешения. Около 400 заявок были отклонены по причине некорректного предоставления документов, остальные находятся на рассмотрении», — пояснили в ведомстве.

В ведомстве напомнили основные причины отказа: предоставление скан-копии СТС только с одной стороны (без подтверждения собственника ТС), подача заявления на услугу не от собственника транспортного средства (другой родитель подает заявление на ТС, зарегистрированное на супруга).

Оформить льготное парковочное разрешения многодетные семьи Подмосковья могут на региональном портале госуслуг. На одну семью можно оформить только одну льготу на один легковой автомобиль категории М1 или М2. После получения льготного разрешения можно бесплатно парковаться на платных парковках в 11 городах Подмосковья: Видном, Долгопрудном, Коломне, Королеве, Красногорске, Мытищах, Ногинске, Одинцове, Подольске, Реутове и Сергиевом Посаде. Если у вас возникли вопросы по подаче заявок на льготные разрешение, можно получить консультацию специалиста по номеру +7 (498) 602-13 11 (добавочный: 656820, 656821 или 656824).

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что за последние 7 лет в регионе выросло количество многодетных семей с 30 тыс. до 109–110 тыс.

«У нас есть различные программы, которые предполагают и семейную ипотеку, и льготы различные, проезд на общественном транспорте», — сказал Воробьев.