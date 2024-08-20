Свыше 1,1 млн поездок совершили пассажиры на автобусах «Лето в Подмосковье»

Этим летом пассажиры «Мострансавто» совершили более 1,1 млн поездок в автобусах, украшенных в рамках проекта правительства Московской области яркими баннерами «Лето в Подмосковье». Об этом сообщает пресс-служба Минтранса Подмосковья.

Тематически забрендированные транспортные средства курсируют на городских, пригородных и междугородних автобусных маршрутах в различных городах региона.

В проекте задействованы транспортные средства из различных филиалов компании — 60 автобусов. Самым популярным способом оплаты проезда на всех указанных ТС стали банковские карты — около 441 тыс. операций — на их долю пришлось 39,32% от всех способов регистрации проезда. По социальным картам пассажиры совершили 438 тыс. поездок. По транспортным картам «Стрелка» и «Тройка» — порядка 190 тыс. трансакций.

«Мострансавто» ежегодно участвует в информационной кампании Правительства Московской области по популяризации летнего отдыха и туристических мест в Подмосковье. На ярких баннерах размещен QR-код, ведущий на страницу туристического портала «Путеводитель по Подмосковью», где можно найти маршруты по интересным местам Московской области и ознакомиться с программой сезонных мероприятий.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев в ходе ежегодного обращения к жителям Подмосковья отметил, что в регионе регулярно обновляют парк автобусов.

«В Подмосковье работают более 8 тыс. автобусов. Регион обновил 2 тыс. автобусов», — сообщил Воробьев.

В регионе ввели безналичную оплату автобусов. Губернатор в ходе своего обращения отметил жалобы на те места, где до сих требуют оплату наличными. Далее в Подмосковье будут продолжать продвигать безналичную оплату.