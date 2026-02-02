Свыше 100 снегоуборочных машин вышли на Московскую железную дорогу 2 февраля

сегодня в 13:49

На Московской железной дороге 2 февраля задействовали 111 единиц снегоуборочной техники и около 5 тысяч сотрудников для расчистки путей и инфраструктуры, сообщает пресс-служба министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.

На Московской железной дороге продолжаются круглосуточные работы по уборке снега для обеспечения стабильных перевозок.

2 февраля на линию вывели 111 единиц снегоуборочной техники. Около 3 тысяч человек очищают стрелочные переводы и светофоры, еще около 2 тысяч сотрудников убирают снег на платформах, мостах и в тоннелях.

Техника работает по специальному расписанию, чтобы не мешать движению пассажирских поездов. За прошедшие выходные с помощью спецтехники расчистили 7,6 тысячи километров путей и вывезли 237,6 тысячи кубометров снега.

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев ранее подчеркнул, что уборка снега на территории Московской области находится в зоне особого внимания властей.

«Все занимаются алгоритмами, мероприятиями по снегу. Дороги, тротуары — все это находится в зоне нашего особого внимания», — сказал Воробьев.