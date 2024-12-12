Свыше 10 тыс машино‑мест обустроили в Подмосковье в 2024 году

В рамках комплексного благоустройства дворовых территорий в городских округах Подмосковья было обустроено порядка 190 тыс. кв. метров асфальтового покрытия под новые парковки. Благодаря программе во дворах появилось более 10 тыс. машиномест, сообщает пресс-служба министерства по содержанию территорий и государственному жилищному надзору региона.

В число подготовительных мероприятий вошли:

планировка территории;

удаление аварийных деревьев;

обустройство асфальтового покрытия;

установка бордюрного камня.

«В этом году провели большую работу по благоустройству дворов. В первую очередь, обустроили парковочные места возле многоквартирных домов, где проблема с их отсутствием была особенно актуальной. Все действия согласованы с жителями, также к процессу привлекались управляющие компаний. Надеемся, что в некоторых дворах это решит проблему запаркованности на газонах и у контейнерных площадок, а также позволит упорядочить размещение автомобилей на территориях», — сказал зампредседателя правительства Московской области — министр по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области Владислав Мурашов.

По просьбе жителей на некоторых территориях была также нанесена парковочная разметка.

Все работы проведены под контролем отраслевых специалистов министерства по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев обратил внимание на важность правильной парковки во дворах. Нарушения мешают вывозу контейнеров с мусором и замедляют работу служб.