Свыше 1 млн заплатят нарушители парковки у контейнерных площадок в Подмосковье

С сентября штрафы за неправильную парковку возле контейнерных площадок в Подмосковье составили 1,2 млн рублей. Фиксировать незаконные действия автовладельцев помогают жители и сотрудники коммунальных служб области через раздел «Народный инспектор» мобильного приложения «Добродел», сообщает пресс-служба министерства по содержанию территорий и государственному жилищному надзору региона.

Наибольший объем нарушений пришелся на городские округа:

Балашиха — 40;

Ленинский — 36;

Одинцовский — 33;

Люберцы — 28;

Красногорск — 25.

Ознакомиться с инструкцией по использованию сервиса можно по ссылке. Необходимо лишь зафиксировать нарушение на 15-ти секундное видео, заполнить форму и отправить заявку.

Борьба с запаркованностью дворовых территорий находится на особом контроле инспекторов Министерства по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев в ходе своего ежегодного обращения к жителям отметил, что работа по обеспечению чистоты в Подмосковье будет вестись и дальше.

«Самый распространенный ответ ребят на вопрос: «не мусорить». Я очень надеюсь, что каждый из нас так же с этим согласен, и в каждом городе, в каждом населенном пункте наши жители будут бережно относиться к чистоте», — сказал Воробьев.