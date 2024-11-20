Свыше 1 млн заплатят нарушители парковки у контейнерных площадок в Подмосковье
Фото - © Министерство по содержанию территорий и государственному жилищному надзору
С сентября штрафы за неправильную парковку возле контейнерных площадок в Подмосковье составили 1,2 млн рублей. Фиксировать незаконные действия автовладельцев помогают жители и сотрудники коммунальных служб области через раздел «Народный инспектор» мобильного приложения «Добродел», сообщает пресс-служба министерства по содержанию территорий и государственному жилищному надзору региона.
Наибольший объем нарушений пришелся на городские округа:
- Балашиха — 40;
- Ленинский — 36;
- Одинцовский — 33;
- Люберцы — 28;
- Красногорск — 25.
Ознакомиться с инструкцией по использованию сервиса можно по ссылке. Необходимо лишь зафиксировать нарушение на 15-ти секундное видео, заполнить форму и отправить заявку.
Борьба с запаркованностью дворовых территорий находится на особом контроле инспекторов Министерства по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области.
Губернатор Московской области Андрей Воробьев в ходе своего ежегодного обращения к жителям отметил, что работа по обеспечению чистоты в Подмосковье будет вестись и дальше.
«Самый распространенный ответ ребят на вопрос: «не мусорить». Я очень надеюсь, что каждый из нас так же с этим согласен, и в каждом городе, в каждом населенном пункте наши жители будут бережно относиться к чистоте», — сказал Воробьев.