Свободная парковка появилась на месте платной стоянки в столичном Новогирееве

Свободное парковочное пространство сделали на месте платной закрытой автомобильной стоянки в московском районе Новогиреево. Там местные жители могут разместить около полусотни машин, рассказал начальник Государственной инспекции по контролю за использованием объектов недвижимости города Иван Бобров.

В рамках развития городской среды и обустройства новых общественных пространств для жителей столицы инспекция и соответствующие ведомства выводят из хозяйственного оборота некоторые коммерческие автомобильные стоянки. В дальнейшем их превращают в бесплатные. Один из таких объектов заработал в Новогирееве.

«Земельный участок площадью 1 700 квадратных метров рядом с домом 26 на Зеленом проспекте ранее был предоставлен городом в краткосрочную аренду под огороженную платную стоянку, но после окончания договора аренды его продление было признано нецелесообразным», — отметил Бобров.

Чтобы увеличить в Москве количество свободных парковочных мест для людей, ограждения на территории 1,7 тыс. квадратных метров убрали. В дальнейшем там устроили бесплатную стоянку.

Были убраны шлагбаум и забор. Еще в этой зоне обновили асфальт. Теперь для людей, живущих в домах рядом, появилось около полусотни парковочных мест.