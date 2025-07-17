Светофоры Балашихи оснастили адаптивной системой управления движением

Современная адаптивная система управления светофорным движением внедрена на двух оживленных перекрестках городского округа Балашиха. Она призвана «разгрузить» движение дорожного участка на пересечении Восточного и Носовихинского шоссе в микрорайоне Железнодорожный, а также на перекрестке проспекта Жуковского и Центральной улицы в мкр. Кучино. Об этом сообщает пресс-служба администрации округа.

Новая система в режиме реального времени регулирует продолжительность сигнала светофора в зависимости от плотности транспортного потока. Это позволяет снижать время ожидания и делает проезд через перекрестки более быстрым и безопасным.

Адаптивное управление движением уже внедрено на десяти загруженных перекрестках в семи городских округах Подмосковья. До конца 2025 года специалисты специализированного монтажного эксплуатационного управления планируют оснастить такой системой еще 15 объектов.

Внедрение «умных» технологий помогает повысить пропускную способность улиц и повысить эффективность дорожной инфраструктуры в условиях растущего транспортного потока городского округа.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев ранее подчеркнул, что для качественного ввода в эксплуатацию дорожных объектов нужна очень грамотная коммуникация с жителями. По его словам, там, где есть неудобства, конечно, необходимо все объяснять.

«Объяснять логику наших действий, ход работ. Ну, и соответственно в этом режиме взаимопонимания приходить к результату», — сказал губернатор.

Делитесь новостями и предлагайте темы в специальном чат-боте РИАМО.