В пресс-службе Свердловской железной дороги извинилась за двойное задымление поезда

сегодня в 18:06

Утренний рейс электропоезда сообщением Каменск-Уральский — Екатеринбург омрачился двумя случаями задымления вагонов. Об этом проинформировала Уральская транспортная прокуратура, пишет «Царьград» .

Первое возгорание произошло в пути, когда загорелись вентиляционные патрубки тягового двигателя второго вагона. Пассажиров пришлось экстренно эвакуировать.

На станции Строитель возгорание удалось ликвидировать, и электричка продолжила движение. Однако ненадолго — вскоре состав снова затянуло дымом, и на станции Хризолитовой снова пришлось бороться с огнем.

В итоге многострадальный поезд прибыл в Екатеринбург с 11-минутным опозданием, но без пострадавших.

В пресс-службе Свердловской железной дороги и Свердловской пригородной компании пассажирам принесли извинения за доставленные неудобства. Причины возгораний устанавливаются экспертами транспортной прокуратуры.