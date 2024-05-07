Судно на подводных крыльях начнет доставлять нижегородцев в Ульяновск

Судно на подводных крыльях (СПК) «Метеор 120Р» начнет курсировать между Нижним Новгородом и Ульяновском, сообщает pravda-nn.ru со ссылкой на заявление губернатора Нижегородской области Глеба Никитина.

В свой первый рейс СПК отправится 9 мая. По пути в Ульяновск судно остановится в Козьмодемьянске, Чебоксарах и Казани.

В ближайшее время водные рейсы станут выполняться регулярно по выходным дням, а в конце мая — и в один из будних дней. Летом нижегородцы смогут поплавать на «Метеоре» 3 раза в неделю.

Губернатор Никитин в своем Telegram-канале также добавил, что продажа билетов на рейсы СПК уже началась. Путевки можно купить у компании «Водолет».