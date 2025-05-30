Суд запретил «Победе» вводить необоснованные ограничения

Московская межрегиональная транспортная прокуратура выявила нарушения со стороны авиакомпании «Победа» в части установления габаритов ручной клади, сообщили в пресс-службе ведомства.

Проверка показала, что перевозчик злоупотребил правом на определение допустимых размеров вещей, которые пассажиры могут брать в салон. В частности, авиакомпания сократила ширину ручной клади до 4 см, что сделало невозможным провоз даже самых необходимых предметов — от дамских сумок до детских кресел-колясок.

Щербинский районный суд Москвы удовлетворил иск транспортного прокурора, признав действия «Победы» незаконными. Суд подтвердил, что авиакомпания умышленно создала неприемлемые условия, нарушив права пассажиров на беспрепятственный провоз вещей, которые по закону не подлежат ограничению. Речь идет о портпледах, сумках, рюкзаках, детских колясках и других предметах первой необходимости.

Теперь «Победе» придется пересмотреть свои правила, чтобы избежать дальнейших судебных разбирательств.