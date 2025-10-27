Суд решил, что отсутствие вагона-ресторана в дальних поездах нарушает закон в РФ

Отсутствие вагона-ресторана в поездах дальнего следования в России посчитали нарушением закона. Такое решение вынес Первый кассационный суд общей юрисдикции, который подтвердил вердикты нижестоящих инстанций, рассказали РЕН ТВ в пресс-службе суда.

Разбирательства начались после того, как один из пассажиров пожаловался в прокуратуру. Он отметил, что в поезде, который ехал больше двух дней, отсутствовал вагон-ресторан. Следовательно, мужчина не смог накормить ребенка в пути.

Кировская транспортная прокуратура организовала проверку. В ходе нее выяснилось, что права потребителей действительно были нарушены.

Затем прокуратура обратилась в суд. Он постановил, что перевозчик должен включить вагон-ресторан в состав поезда. У компании есть полгода для устранения правонарушения.

