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Суд поддержал решение УФАС по Подмосковью в отношении ООО «Поток»

Арбитражный суд города Москвы признал законным решение Московского областного УФАС России о включении сведений в отношении ООО «Поток» в реестр недобросовестных поставщиков (РНП), сообщает пресс-служба ведомства.

Ранее в Московское областное УФАС России поступило обращение ФБУ «Реабилитационный и учебный центр фонда пенсионного и социального страхования Российской Федерации» о внесении сведений в отношении ООО «Поток» в РНП по факту уклонения участника от заключения контракта на оказание автотранспортных услуг в 2024 году.

По результатам рассмотрения обращения управление признало действия общества не соответствующими закону, сведения в отношении общества — подлежащими включению в РНП.

Общество не согласилось с решением управления и обратилось в суд.

Арбитражный суд города Москвы отказал ООО «Поток» в удовлетворении требований и подтвердил законность и обоснованность решения Московского областного УФАС России.