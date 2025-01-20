Ступинские студенты приняли участие в профилактической акции Госавтоинспекции

В преддверии Дня студента учащиеся техникума имени А. Т. Туманова в Ступине приняли участие в профилактической акции, направленной на повышение безопасности дорожного движения, передает пресс-служба администрации муниципалитета.

Среди студентов немало начинающих водителей, поэтому вопросы безопасности на дорогах актуальны для молодежи.

Сотрудники Госавтоинспекции провели для студентов лекцию о правилах дорожного движения, рассказали о распространенных ошибках молодых водителей и последствиях нарушения ПДД.

Инспекторы поделились статистикой дорожно-транспортных происшествий за прошлый год и продемонстрировали техническое оснащение патрульных автомобилей.

Особое внимание уделили вопросам безопасного поведения пешеходов. Студентам напомнили о необходимости переходить дорогу в установленных местах и на зеленый сигнал светофора, а также о важности использования световозвращающих элементов в темное время суток.

«Мы рады, что студенты проявили интерес к вопросам безопасности дорожного движения. Надеемся, полученные знания помогут им стать ответственными участниками дорожного движения», — отметил инспектор по пропаганде БДД ОГИБДД ОМВД России по городскому округу Ступино Илья Ефремов.

анее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что пешеходные переходы и парковки у школ должны быть обустроены — это имеет большое значение. Дорога до школы должна быть безопасной для детей.

«Кроме качества образования и безопасности, еще один важный момент <…> — это все, что касается пешеходных переходов и парковок. У нас ряд школ, в частности, и в Лобне, и в Жуковском, и в ряде других муниципалитетов должен иметь хорошую доступность», — сказал Воробьев.