Стройкомплекс Москвы решает задачи по опережающему развитию транспортной инфраструктуры

сегодня в 12:40

В Москве за последние годы было построено 170 км путей метро и 79 новых станций метрополитена. Транспортная доступность — основа любого проекта, который строится в зоне городских вокзалов, сообщил журналистам исполнительный директор по девелопменту АО «Мосинжпроект» Павел Дудулин.

По его словам, траффик, который создается на этих хабах, позволяет получать неоспоримую выгоду для проектов, которые находятся в зоне притяжения вокзалов.

«Все площадки связаны с новой транспортной инфраструктурой», — отметил Дудулин.

Он уточнил, что Москва исторически испытывает большую нагрузку на транспортную инфраструктуру.

«Именно поэтому Стройкомплекс Москвы решает задачи по опережающему развитию в первую очередь транспортной инфраструктуры пассажирского транспорта», — сказал Дудулин.

Все проекты Стройкомплекса объединяются тем, что находятся в зоне притяжения транспортных хабов или городских вокзалов.

«Как минимум, это метро и наземный транспорт, зачастую это и пересечение с МЦК, МЦД», — заключил он.

В столице впервые прошло роуд-шоу для инвесторов на право застройки земельных участков вблизи Московских городских вокзалов. Были представлены объекты для реализации коммерческой застройки в пределах Московских городских вокзалов. Среди объектов, выставленных столицей на торги, были представлены земельные участки в районах Раменки, Бирюлево, Тимирязевский, Нижегородский и других.