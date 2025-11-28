Стройготовность выездной дороги из Юрлова в Химках достигла 83%

В Химках продолжается строительство выезда из Юрлова, который соединит Пятницкое шоссе с его будущим дублером. Строительная готовность объекта оценивается в 83%, а завершить основные строительные работы планируется к концу 2025 года, сообщает пресс-служба Минтранса Подмосковья.

«Строительные работы на дороге вышли на завершающий этап: на всех участках полностью уложены нижний и основной слои асфальтобетонного покрытия, сейчас ведется подготовка к укладке финального слоя. Параллельно продолжается монтаж наружного освещения», — рассказал министр транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области Марат Сибатулин.

Выезд из д. Юрлово соединит Пятницкое шоссе с его будущим дублером, улучшит транспортную доступность прилегающих к Пятницкому шоссе жилых районов и обеспечит проезд в сторону Москвы по новому направлению шоссе без пробок. Протяженность новой четырехполосной автодороги составит 1,5 км, также будет проведена реконструкция участка Пятницкого шоссе протяженностью 700 метров.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что для переходов через железную дорогу на территории Подмосковья установили новые стандарты. Так, переход обязательно должен быть крытым.

Также Воробьев сообщал, что в регионе реконструируют ж/д переезды и есть потребность в строительстве путепроводов, так как при запуске МЦД растет интенсивность движения электричек.