Стройготовность подземного пешеходного перехода на Путилковском шоссе достигла 88%

В городском округе Красногорск продолжается второй этап реконструкции Путилковского шоссе. Здесь строят автомобильный тоннель и подземный пешеходный переход возле ЖК «Большое Путилково». На сегодняшний момент строительная готовность пешеходного перехода составляет 88%, сообщает пресс-служба Минтранса Подмосковья.

«На переходе завершены монолитные и отделочные работы, ведется сборка электрических шкафов, протяжка кабеля, подключение систем питания, а также монтаж металлоконструкций насосной станции. Параллельно строители ведут работы в тоннеле: монтируют инженерные системы, облицовывают стены тоннеля и устраивают дорожную одежду», — рассказал министр транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области Марат Сибатулин.

В ведомстве пояснили, что открыть рабочее движение по объекту планируется в 4 квартале 2025 года. Автомобильный тоннель протяженностью около 500 метров обеспечит дополнительную транспортную связь с Пятницким шоссе и прямой беспрепятственный выезд на МКАД для более чем 100 тысяч жителей микрорайона. Реализация проекта позволит существенно сократить время в пути и повысить безопасность передвижения пешеходов.

В Московской области продолжается программа строительства дорог и соответствующей инфраструктуры, сообщил губернатор региона Андрей Воробьев.

По его словам, важное значение в этом вопросе имеют подготовительная работа, проектно-сметная документация, экспертиза, ход строек.