Стройготовность надземного пешеходного перехода в Люберцах достигла 90%

В городском округе Люберцы продолжается строительство нового надземного пешеходного перехода через железнодорожные пути у станции Малаховка. Строительная готовность объекта составляет порядка 90%, сообщает пресс-служба Минтранса Подмосковья.

«Строительство перехода выходит на финишную прямую, открыть объект для пешеходов мы планируем в 3 квартале этого года. Напомним, что монтаж и остекление пролетного строения, основные бетонные работы и монтаж металлоконструкций завершены. Сейчас подрядчик выполняет монтаж панелей лифтовых шахт, а также ведет работы по очистке бетонных поверхностей, их лакировке и окраске металлоконструкций», — сказал министр транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области Марат Сибатулин.

В настоящее время на финальном этапе работы по остеклению башен-сходов, в павильоне со стороны Нового проспекта полностью готовы лестничные сходы и перекрытия, а со стороны 1-й Первомайской улицы этот показатель составляет 85%. Также завершаются работы по инженерным коммуникациям — это сети связи, электроснабжение и наружное освещение.

По новым стандартам, надземный переход будет полностью остеклен, оборудован лестничными сходами и приспособлен для маломобильных групп населения. Новый объект обеспечит безопасный и комфортный переход через железную дорогу для более 10 тысяч жителей близлежащих районов.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев ранее подчеркнул, что необходимо обратить особое внимание на ремонт мостов, расположенных на территории Подмосковья.

Также важно предсказуемо быстро ввести объекты в строй. Для этого нужна очень грамотная коммуникация с жителями, подчеркнул Воробьев.