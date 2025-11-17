Стройготовность моста на дороге «Путилково-Пятницкого шоссе» достигла 90%

В Красногорске продолжается строительство новой дороги «Путилково-Пятницкое шоссе». Работы осуществляются в рамках комплексного плана по модернизации и развитию существующей дорожной сети в микрорайоне Путилково. Сейчас приступили к монтажу ступеней лестничных сходов на мосту через р. Журавку, сообщает пресс-служба Минтранса Подмосковья.

«На сегодняшний день строительная готовность объекта оценивается почти в 60%. Сейчас дорожники завершают строительство моста через р. Журавку. Его готовность оценивается в 90%. Здесь завершены все опоры и пролетное строение, продолжается монтаж металлического барьерного ограждения и сопряжений», — рассказал министр транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области Марат Сибатулин.

Параллельно ведутся работы на подпорных стенах: полностью завершено устройство буронабивных свай, а также ведется подготовка оснований под облицовку. По основному ходу дороги продолжается устройство дорожной одежды.

Новая дорога позволит обеспечить устойчивую транспортную связь с Пятницким шоссе, улучшит дорожную ситуацию в районе Путилковского шоссе. Завершить работы планируется в 2026 году.

Участок строительства определен от примыкания к Пятницкому шоссе до границы жилой застройки в Путилково. Общая протяженность четырехполосной автодороги составит 1,8 км. Также предусмотрено строительство одноуровневой кольцевой развязки, для удобства и безопасности жителей обустроят пешеходную зону и велодорожку.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что для качественного ввода в эксплуатацию дорожных объектов нужна очень грамотная коммуникация с жителями.

По его словам, там, где есть неудобства, конечно, необходимо все объяснять.