Стройготовность дублера Пятницкого шоссе достигла 30%

В Красногорске продолжается строительство дублера Пятницкого шоссе, который пройдет от примыкания к «старому» Пятницкому шоссе в районе поселка Отрадное до строящегося выезда из Юрлова. В рамках строительства дублера будут построены 2 путепровода, мост через р. Синичку и разворотная петля при выезде на «старое» Пятницкое шоссе. Открыть рабочее движение по дороге планируется в следующем году, сообщает пресс-служба Минтранса Подмосковья.

«Строительная готовность объекта составляет порядка 30%. Высокими темпами идет строительство искусственных сооружений. Готовность путепровода в районе д. Сабурово составляет 85% — полностью выполнены работы по возведению опор и сборке металлоконструкций. На путепроводе в районе СНТ „Гея“ выполняется устройство свайных оснований. На велопешеходном мосту через р. Синичка завершена работы по устройству свайных фундаментов опор, начаты работы по бетонированию ростверков», — рассказал министр транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области Марат Сибатулин.

Параллельно на некоторых участках уже завершаются работы по устройству земляного полотна, оснований и слоев дорожной одежды. Продолжается монтаж бордюрного камня, устройство водоотводных лотков и элементов благоустройства. Вдоль основных направлений трассы продолжается устройство подпорных стен и дренажных систем.

Строительство дублера осуществляется с целью улучшения дорожной ситуации на Пятницком шоссе и обеспечения транспортной доступности жителей близлежащих населенных пунктов. Проезд по дублеру будет бесплатным, так как строительство осуществляется полностью за счет регионального бюджета. Дорога позволит водителям сэкономить 20-30 минут. Также снизится загрузка «старого» направления Пятницкого шоссе, в целом улучшится транспортная ситуация в городских округах Красногорск и Химки.

Движение по новой дороге (5,2 км) будет осуществляться по 4 полосам. Для удобства и безопасности жителей будут обустроены пешеходные зоны, велодорожки, светофорные объекты, остановочные павильоны для общественного транспорта и шумозащитные экраны.

